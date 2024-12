Ambrogino a Cenati “Riconoscimento di 13 anni attività in Anpi Milano”

MILANO (ITALPRESS) – “È un riconoscimento dell’attività che ho fatto per quasi tredici anni e che ho svolto con grande passione, stabilendo un ottimo rapporto con le istituzioni, le autorità pubbliche, le associazioni, la comunità ebraica di Milano e tutti i cittadini. Ho sempre voluto tenere un rapporto inclusivo e valorizzare i valori della libertà e della democrazia, e tenere vivi i principi della costituzione repubblicana nata dalla resistenza”: a dirlo Roberto Cenati, ex presidente di ANPI Milano, dopo la consegna dell’Ambrogino d’Oro. “Non condivido il termine “genocidio”, che va usato soltanto in particolari circostanze e non va generalizzato. “Genocidio” significa pianificazione studiata a tavolino, com’è stata da parte dei nazisti nei confronti degli ebrei, dello sterminio di un intero popolo e di un gruppo sociale. Non è questo quanto sta accendendo nella drammatica situazione che si sta svolgendo nel conflitto Israelo-Palestinese”.

