Ambasciatore Peronaci “Storia Italia-Usa si proietta nel futuro”

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stati Uniti e Italia hanno una storia profonda, prestigiosa che si proietta nel futuro”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Washington, Marco Peronaci, a margine della cerimonia per il cinquantesimo anniversario della Niaf, nell’ambito della quale si è tenuta anche la terza edizione degli Italpress Awards.
Peronaci ha parlato della strada che “Stati Uniti e Italia possono percorrere insieme in maniera visionaria” e della possibilità che insieme possano “contribuire a un mondo prospero e più sicuro”. “Italia e Stati Uniti sotto le leadership del presidente il presidente Trump stanno lavorando per questo, e la NIAF è una cornice eccellente per sviluppare il partenariato italo-americano”, ha concluso Peronaci.
