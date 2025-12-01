IN EVIDENZA

Alpitour contro la violenza sulle donne, panchine rosse nelle sedi

Di

Dic 1, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Alpitour S.p.A. conferma il proprio percorso in ambito “Diversità e Inclusione”, ottenendo il rinnovo della certificazione per la parità di genere: in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’azienda ha rilanciato l’impegno per continuare a guidare la promozione di una cultura aziendale aperta, responsabile e inclusiva. Particolare rilievo nell’ultimo anno è stato dato alla promozione di attività nelle aree della genitorialità e della cura. Inoltre, il 25 novembre le oltre 5.000 Agenzie di Viaggio partner hanno ricevuto una locandina dedicata, da esporre come segno concreto di adesione e consapevolezza. Per ogni viaggio prenotato in questa giornata, inoltre, Alpitour S.p.A. ha effettuato una donazione di dieci euro alla Fondazione Una Nessuna Centomila, con cui già collabora a sostegno dei centri antiviolenza.
xs1/f48/fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Focus Salute – Fibromi uterini, sintomi e conseguenze

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Corecom Sicilia, un patentino digitale per la formazione dei giovani

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Meningite B, Giorgianni “Vaccinazione cardine contro una malattia pericolosa”

Dic 1, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Energia, Pichetto “Domanda in aumento, sfruttare le tecnologie con mente aperta”

Dic 1, 2025
TOP NEWS

Papa Leone XIV “Sperare sempre anche se rimbombano le armi”

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Alpitour contro la violenza sulle donne, panchine rosse nelle sedi

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Focus Salute – Fibromi uterini, sintomi e conseguenze

Dic 1, 2025