IN EVIDENZA

All’Onu la mostra “I Giusti nello Sport”, quando atleti difendono diritti umani

Di

Giu 17, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal ciclista che salvò centinaia di ebrei durante la Shoah alla nuotatrice siriana diventata simbolo della tragedia dei rifugiati. Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite è stata inaugurata martedì sera la mostra “I Giusti nello Sport”, promossa dalla Fondazione Gariwo in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Onu.
L’esposizione racconta le storie di uomini e donne che hanno utilizzato lo sport non solo come strumento di competizione, ma come mezzo per difendere la dignità umana, i diritti fondamentali e la libertà. In occasione dell’inaugurazione abbiamo intervistato il presidente della Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim, che ha illustrato il significato più profondo dell’esposizione.

sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Leadership responsabile ai tempi dell’IA al centro del Business Ethics Summit

Giu 17, 2026
IN EVIDENZA

A Marina di Grosseto il Water Camp per 43 ragazzi tra sport e inclusione

Giu 17, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 17 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 16, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Engineering, accordi con Accenture per cessione Alfahealth e Industries eXcellence

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Materiale jihadista e manuali per fabbricare armi, arrestato 16enne

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Alfano nuovo segretario generale Assidipost-Federmanager, Palmieri presidente

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Italpress Mezzogiorno, a Bari un confronto sulle nuove rotte dell’informazione

Giu 17, 2026