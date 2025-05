All’Humanitas “Non smettere di cantare” contro il fumo

MILANO (ITALPRESS) – Il fumo è il principale fattore di rischio per lo sviluppo di tumore al polmone ed è implicato anche nelle patologie della via aerea superiore e della vescica. Il rischio dei fumatori di ammalarsi di tumore al polmone è più alto di circa 14 volte rispetto a quello dei non fumatori. Per sensibilizzare sull’importanza della salute cardio-polmonare l’Istituto Clinico Humanitas e Humanitas University si sono trasformati in un grande palcoscenico per “Non smettere di cantare”, un’esperienza interattiva durante la quale un coro ha intonato, insieme ai pazienti, accompagnatori e studenti, canzoni famose ispirate al cuore e al respiro.

