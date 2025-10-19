IN EVIDENZA

Allegrini “Continuare a coltivare legame profondo Italia-Usa”

Di

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ molto importante continuare a coltivare il rapporto tra Italia e Stati Uniti, perché sono due pilastri del mondo occidentale, collegati. Ci sono più di diciassette milioni di italiani in questo paese tutti fieri delle loro origini italiane”. Lo ha detto il presidente della Niaf, Robert Allegrini, a margine della cerimonia per il 50º anniversario della NIAF e della terza edizione degli Italpress Awards.
(ITALPRESS).
abr/mrv/xp6/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ambasciatore Peronaci “Storia Italia-Usa si proietta nel futuro”

Ott 19, 2025
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Arredamento: i dettagli vintage che riportano l’anima nelle case moderne

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Speroni Cardi “Italpress Award importante perché ricevuto in Usa”

Ott 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Allegrini “Continuare a coltivare legame profondo Italia-Usa”

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Ambasciatore Peronaci “Storia Italia-Usa si proietta nel futuro”

Ott 19, 2025
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Arredamento: i dettagli vintage che riportano l’anima nelle case moderne

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Speroni Cardi “Italpress Award importante perché ricevuto in Usa”

Ott 19, 2025