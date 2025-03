ALGERI (ITALPRESS) – “L’Algeria è fondamentale per il nostro approvvigionamento energetico. Noi siamo grandi clienti di questo Paese. L’interscambio commerciale è di grande importanza, vogliamo continuare anche ad esportare, non soltanto ad importare. Noi esportiamo soprattutto macchinari, dobbiamo fare di più”, Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita in Algeria.

(Fonte video: Farnesina)