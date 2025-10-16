Alfano (Difesa Servizi) “La Marina una realtà importante del Paese”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Il brand cresce perché la Marina è una realtà importante per il Paese. Abbiamo fatto ottimi risultati. Difesa Servizi è riuscita a interpretare ciò che la Marina chiedeva, ovvero rendere le attività legate allo sport, all’ambiente e all’inclusione un evento reale”. Così Gioacchino Alfano, presidente Difesa Servizi Spa, in occasione di ‘Un anno di comunicazione e valorizzazione del brand Marina Militare’, a Roma. “Quindi, Amerigo Vespucci, un tour mondiale in cui la Marina ha messo a disposizione un’imbarcazione che serve agli allievi ma che oggi ha assunto una funzione diversa, ovvero essere un simbolo del Paese all’estero, ma anche in Italia ed ha un grande potenziale. In ambito sportivo facciamo questo evento: il Nastro Rosa Tour che mette insieme messaggi sull’ambiente, il mare e la competizione sportiva. C’è l’ambizione di farlo diventare un evento mondiale”, ha aggiunto.
