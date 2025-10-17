Alfa Romeo Tonale, anche in versione Milano-Cortina

ROMA (ITALPRESS) – Nuova Alfa Romeo Tonale evolve in carattere e sportività grazie all’affinamento delle sue doti dinamiche capaci di offrire un’esperienza di guida emozionante e il suo fascino riconoscibilmente Alfa Romeo. Il design degli esterni è caratterizzato da proporzioni scolpite, carreggiata allargata, nuovo scudetto concavo, trilobo rivisitato e nuovi cerchi da 19 e 20 pollici che trasmettono maggiore forza e dinamismo. Negli interni spiccano i nuovi allestimenti in pelle rossa e Alcantara bicolore bianco e nero, il tunnel centrale con selettore del cambio più funzionale e una nuova ambient light con grafica a effetto gradiente. Otto le colorazioni disponibili con le nuove tinte metallizzate Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, e con l’opzione del tetto nero che rende la vettura ancora più distintiva e personalizzabile. La dinamica di guida è al vertice con perfetta distribuzione dei pesi, sterzo più diretto del segmento, freni Brembo dedicati, l’evoluto brake-by-wire e tecnologie avanzate come sospensioni elettroniche e Q4 AWD.Interfaccia completamente digitale con doppio display da 12,3 e 10,25 pollici, connettività wireless e aggiornamenti OTA, guida assistita di Livello 2, telecamera a 360 gradi e sistema di parcheggio semi-automatico. Una nuova struttura chiara e completa: dalla nuova versione di ingresso Tonale, già ricca di contenuti, alle versioni più distintive come Sprint, Ti e alla top di gamma Veloce. L’edizione di lancio Milano-Cortina 2026 celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali con equipaggiamenti esclusivi, look esterno e interno ai vertici della gamma, finiture e colorazioni dedicate, sedili in Alcantara nero e bianco.

