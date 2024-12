AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Il lavoro che sarà fatto nel 2025 per offrire dei servizi di qualità fa parte del progetto, servirà a lasciare in dono una struttura per gli anni successivi”. Lo ha detto Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale Italiana Cultura 2025, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo logo e della campagna di comunicazione.

