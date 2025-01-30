Albanese “La firma digitale è un’utilità assoluta”





PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo diffondere capillarmente alcune nostre attività rivolte ad associazioni di categoria, Caf e quanti sono più vicini alle imprese, per dare loro un servizio migliore. La firma digitale è un’utilità assoluta, perché così l’imprenditore può spostarsi meno e ha un’interfaccia immediata che già conosce: chi fa impresa deve avere per legge un’identità digitale. Arrivare vicino all’imprenditore significa fargli perdere meno tempo e avere una visualizzazione immediata dei dati”. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese, a margine dell’accordo tra la Camera di Commercio Palermo-Enna, InfoCamere, ordini professionali e le associazioni di categoria a Palermo. xd8/vbo/mca2