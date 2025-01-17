IN EVIDENZA

Albanese “Digitalizzare significa accorciare tempi della burocrazia”

Di

Set 17, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – L’appuntamento odierno “mette in evidenza come l’assessorato alle Attività produttive e il governo Schifani si rivolgano alle imprese con un passo diverso: digitalizzare significa soprattutto accorciare i tempi della burocrazia, andare al passo con i tempi in particolare sull’intelligenza artificiale e mettere insieme associazioni di categoria e Camera di commercio per dare un sostegno alle imprese”. Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, a margine di una tavola rotonda per presentare gli Avvisi regionali a sostegno dell’innovazione digitale. xd8/vbo/mca2

