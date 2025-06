“AiR”, una mostra racconta la vita dei pazienti con fibrosi polmonari

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio in cinque opere nella vita dei pazienti affetti da fibrosi polmonari, malattie rare, progressive e irreversibili che colpiscono circa 400.000 persone in Europa: è stata inaugurata al Chiostro del Bramante di Roma la mostra del progetto “AiR – una nuova dimensione per le Fibrosi Polmonari”, iniziativa di Boehringer Ingelheim, nata dal confronto di quattro associazioni di pazienti impegnate sul territorio nazionale e di cinque giovani artisti digitali. Esposte fino al 29 giugno opere capaci di offrire allo spettatore un’esperienza immersiva e multisensoriale, grazie all’ausilio dell’arte figurativa e del linguaggio digitale della Realtà Aumentata.

(video in collaborazione con Boehringer Ingelheim)