IN EVIDENZA

Agroalimentare, Marchi “L’eccellenza italiana fa crescere l’export”

Di

Ott 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi del 2025 il bilancio dell’agroalimentare italiano “è sicuramente molto positivo”, con l’export che supera i 70 miliardi, e un valore della produzione che raggiunge quasi il 15% del Pil, se si considera anche l’indotto. Lo afferma Sergio Marchi, direttore generale dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.
In merito agli effetti dei dazi statunitensi sul settore, “è difficile fare previsioni. Vedremo se e quanto potranno influire – sottolinea Marchi -. Sicuramente un commercio libero ci garantisce di più, siamo un Paese produttore ed esportatore. L’Italia però ha tutte le possibilità per competere in qualunque tipo di mercato, perché i suoi prodotti sono difficilmente sostituibili e di grandissima qualità. Rimaniamo concentrati sul mercato americano, che rimane di fondamentale importanza, ma studiamo anche mercati emergenti”.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

America Week – Episodio 37

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

Lecce, maxi sequestro di droga al carcere “Borgo San Nicola”

Ott 17, 2025
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: emessi 2 nuovi francobolli, per la FAO e i Buoni fruttiferi postali

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Agroalimentare, Marchi (Ismea) “L’Italia può competere in ogni mercato”

Ott 17, 2025
TOP NEWS

In Australia Bezzecchi vola nel venerdì di Practice

Ott 17, 2025
TOP NEWS

Esplodono auto di Sigfrido Ranucci e della figlia, condanna di Meloni

Ott 17, 2025
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 37

Ott 17, 2025