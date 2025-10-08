Agrilevante al via, Frulli “Contenti di essere parte attiva”





BARI (ITALPRESS) – “Agrilevante è la Fiera del Levante. Di fatto è un appuntamento ormai biennale, importantissimo per quello che muove come attività ma anche per quello che rappresenta e per l’opportunità che rappresenta per le aziende del territorio e di tutto il bacino del Mediterraneo. È infatti una fiera internazionale davvero di grandissimo spessore e noi siamo contenti di essere parte attiva con loro di questa attività”. Così il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli in vista dell’apertura dell’ottava edizione di Agrilevante, la rassegna internazionale dedicata alle tecnologie per l’agricoltura del Mediterraneo, organizzata da FederUnacoma, la federazione italiana dei costruttori di macchine agricole. “Da questo tipo di fiera e per questo tipo di specializzazione”, ha concluso, “come abbiamo fatto con Evolio, lanciando la fiera dell’olio che avrà una seconda edizione a gennaio, stiamo lavorando per fare la prima edizione di una fiera dell’ortofrutta che vedrà non solo dalla nostra Regione, ma da tutto il centro-sud Italia importanti produttori. L’ortofrutta ha un bacino nel sud di oltre il 75% della produzione della frutta e della verdura italiana: da lì costruiremo quella che sarà la prima fiera dell’ortofrutta italiano nel bacino del Mediterraneo. Proprio grazie alla conoscenza che stiamo facendo, grazie a queste fiere specializzate che lavorano nell’indotto dell’agricoltura, possiamo capire meglio tali opportunità. Conosciamo operatori che vengono qui, che di fatto sono operatori nella maggior parte di imprese della zootecnia e del mondo agricolo. Da qui è nata l’esigenza da parte loro di poter organizzare anche al sud una fiera di livello internazionale, come quelle che fanno in Spagna o in Germania”. xa2/vbo/mca3