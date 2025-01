Agrigento Capitale Cultura, sindaco Miccichè “Va tutto per il meglio”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Oggi si è concordato, naturalmente, su come è stata effettuata l’organizzazione per domani, in occasione della visita del Presidente Mattarella”. Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, al termine della riunione che si è tenuta nel pomeriggio in prefettura, per fare il punto sull’organizzazione delle iniziative per la Capitale italiana della Cultura 2025. “L’incontro di oggi – sottolinea il primo cittadino – è anche una dimostrazione forte di come la Regione ed il Presidente Schifani sono presenti e sono accanto e al fianco della nostra città. Va tutto per il meglio, e ribadisco la mia contentezza perché ancora una volta il Governo regionale tiene tantissimo al territorio agrigentino”. xq5/vbo/gtr