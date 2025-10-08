IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 8/10/2025

Di

Ott 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Cresce il mercato del bio
– L’eccellenza italiana sfida i dazi al Vinitaly di Chicago
– Dalle alghe un aiuto per l’agricoltura sostenibile
– Cresce la passione per il caffè: record di acquisti nel 2025
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 8/10/2025

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Cresce la passione per il caffè: record di acquisti nel 2025

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Dalle alghe un aiuto per l’agricoltura sostenibile

Ott 8, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mundys, al via la serie di podcast “Fly me to the Moon-Futuri in arrivo”

Ott 8, 2025
TOP NEWS

Festa di San Francesco, Mattarella promulga la legge ma chiede correttivi: “Aspetti critici, c’è anche Santa Caterina”

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 8/10/2025

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Cresce la passione per il caffè: record di acquisti nel 2025

Ott 8, 2025