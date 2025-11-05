Agrifood Magazine – 5/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Incontro tra il ministro Lollobrigida e il commissario europeo Sefcovic

– La filiera della birra vale 10 miliardi l’anno

– Mozzarella di bufala, sul web è simbolo di benessere e felicità

– Social e AI protagonisti tra i fornelli degli italiani

mgg/gtr/col