Agrifood Magazine – 17/9/2025

Set 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia leader Ue nella produzione di riso
– Spesa alimentare, torna la “carta dedicata a te”
– Made in Italy, macchine e filiere alimentari conquistano il mondo
– Gli italiani spendono meno per il cibo, agricoltura in crisi
