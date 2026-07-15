Agrifood Magazine – 15/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Vendite alimentari in aumento a maggio
– Olio, tolleranza zero contro le frodi
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
– Frutta e verdura confezionate, fino al 55% di risparmio
mgg/azn
– Vendite alimentari in aumento a maggio
– Olio, tolleranza zero contro le frodi
– Agricoltura e turismo trainano le assunzioni nel periodo estivo
– Frutta e verdura confezionate, fino al 55% di risparmio
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