Agrifood Magazine – 10/9/2025

Di

Set 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, tiene il commercio agroalimentare
– L’Italia rafforza i partenariati agricoli
– Spreco alimentare, l’Ue fissa obiettivi vincolanti entro il 2030
– Frutta e verdura tornano protagoniste sulle tavole degli italiani
Di

