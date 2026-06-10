Agrifood Magazine – 10/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, cresce il commercio agricolo
– Agroalimentare, nuovo record di investimenti
– Olio extravergine sotto pressione: prezzi in calo e allarme frodi
– Agroalimentare, un filo diretto tra banche e imprese
fsc/azn
– Ue, cresce il commercio agricolo
– Agroalimentare, nuovo record di investimenti
– Olio extravergine sotto pressione: prezzi in calo e allarme frodi
– Agroalimentare, un filo diretto tra banche e imprese
fsc/azn