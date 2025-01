Agricoltura, Giansanti “Il 2025 anno della riscossa”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che le tante emerge e difficoltà vadano affrontate definitivamente. Non possiamo rimanere fermi in un momento in cui anche Trump annulla di fatto tutte le politiche legate alla sostenibilità ambientale degli americani. Il mercato diventerà ancora più competitivo e i nostri agricoltori che operano in un mercato globale devono resistere e per fare questo servono strumenti”, ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

