IN EVIDENZA

Agricoltura, da Maschio Gaspardo una full line di attrezzature ad Agritechnica

Di

Nov 24, 2025


HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una full line di prodotti che copre l’intero ciclo agronomico, pensata per aziende di ogni dimensione, e con uno sguardo rivolto alle grandi superfici agricole. Maschio Gaspardo ha preso parte ad Agritechnica, fiera che si è svolta ad Hannover, in Germania, con macchine ad alta capacità per il precision farming, ricche di tecnologia e design funzionale, pensate per lavorare in finestre temporali sempre più strette, con il supporto di un servizio di assistenza post-vendita altamente professionale.

fsc/gtr
(in collaborazione con Maschio Gaspardo)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Campania, Fico eletto presidente “Partiamo da investimenti in servizi e sanità”

Nov 24, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Puglia, Decaro eletto presidente “Risultato straordinario, da domani al lavoro”

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello”

Nov 24, 2025