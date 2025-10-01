IN EVIDENZA

Aerospazio, aziende pugliesi in prima fila per il progetto WindRunner

Ott 1, 2025


TARANTO (ITALPRESS) – L’Aerospazio incontra l’industria. Radia, azienda statunitense che ha progettato WindRunner, l’aereo cargo più grande al mondo, ha incontrato le imprese del settore aerospaziale di Puglia in occasione del primo “Suppliers Meeting”, organizzato a Taranto nella sede della Camera di commercio. Grazie a una serie di partnership strategiche con diverse aziende europee del settore aerospaziale, Radia punta a investire in Italia e a realizzare il centro di assemblaggio di WindRunner in Puglia.
