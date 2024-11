Aeroitalia resta a Comiso, Torrisi (Sac) “Grande senso responsabilità”

COMISO (RAGUSA) (ITALPRESS) – “Aeroitalia non è mai andata via. C’è stato un momento di forte tensione che comprendo a causa di una campagna di linciaggio contro questo operatore che ha la nostra stima e la nostra gratitudine perché ci ha aiutato moltissimo in un momento in cui gli altri ci avevano abbandonato. Possono esserci degli intoppi come per tutte le compagnie aeree, ma ha fatto un investimento serio che va tutelato. Una scelta che dimostra grande senso di responsabilità”. Lo ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, in merito alla scelta di Aeroitalia, di mantenere attive le operazioni sull’aeroporto nel Ragusano.

xe4/col3/gtr