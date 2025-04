AdR, premio NIAF a Troncone “Investiamo tanto nel capitale umano”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Se l’Aeroporto di Roma Fiumicino è fra i top in Europa e nel mondo “è perchè abbiamo investito 3 miliardi di euro in infrastruttura moderna, la migliore, negli ultimi 10 anni, e soprattutto perchè abbiamo fatto grandi investimenti nel capitale umano. La differenza fra un ottimo aeroporto e un aeroporto straordinario la fanno le persone e noi possiamo far leva su quel tocco italiano che solo noi possiamo dare e su cui stiamo investendo tantissimo”. Sono le parole rilasciate all’Agenzia Italpress da Marco Troncone, Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, premiato a New York in occasione del gala per i 50 anni della National Italian American Foundation. Per quanto riguarda il tema dazi e il traffico aereo, “sulle merci per ora non ci sono segnali visibili nel breve termine di un impatto negativo. Se questa crisi porterà a un deterioramento di alcune metriche macroeconomiche questo potrebbe costituire un rallentamento ma non siamo interessati agli up and down di breve termine, noi facciamo leva sui trend di lungo termine per Roma Fiumicino che è destinato a essere solo di crescita – ha evidenziato Troncone – Roma, assieme a Parigi e Londra, è una delle destinazioni di riferimento per chi vuole viaggiare in Europa”.

(Video di Stefano Vaccara)