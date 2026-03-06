Accademici e scienziati all’UE “Errore equiparare sigarette a e-cig”





ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di esperti e accademici europei ha scritto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di intervenire su alcune dichiarazioni del commissario Oliver Várhelyi sulla sicurezza dei nuovi prodotti a base di nicotina. Nella lettera si contesta l’affermazione secondo cui vaping, nicotine pouches e prodotti a tabacco riscaldato sarebbero “tanto dannosi quanto le sigarette”, ritenendola fuorviante e non supportata dalle evidenze scientifiche richiamate dagli autori. Tra i firmatari della lettera Fabio Beatrice, Primario Emerito all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e Direttore del Board scientifico dell’Osservatorio MOHRE. Secondo i firmatari, una rappresentazione errata dei rischi potrebbe influenzare scelte regolatorie e fiscali dell’Unione – dalla revisione delle direttive su accise e prodotti del tabacco alle politiche di salute pubblica – e indebolire la credibilità europea nella lotta alla disinformazione.

