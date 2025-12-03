IN EVIDENZA

Abusivismo edilizio, Alvano (Anci Sicilia) "Dare strumenti concreti ai sindaci"

Dic 3, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – A margine della presentazione all’Ars di un emendamento alla finanziaria con l’obiettivo di rafforzare il fondo destinato ai Comuni per la demolizione degli immobili irregolari, il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, ha messo in luce le difficoltà operative dei sindaci. Abbattere un edificio abusivo, ha spiegato, comporta costi che molte amministrazioni non sono in grado di sostenere con risorse proprie. L’emendamento congiunto rappresenta dunque, a suo avviso, un passo pragmatico, pur riconoscendo che servirebbe un intervento più strutturato. “Accanto ai fondi – ha osservato – occorre un coordinamento regionale e supporto organizzativo, perché in molti piccoli comuni mancano uffici tecnici e personale capaci di gestire istruttorie complesse”.

