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Abodi “Sinner? Sua ‘macchina’ ha mandato segnali, gli siamo vicini”

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Ott 7, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Sinner? Dispiace molto, lo vorremmo sempre in campo perché ogni volta che è in campo è la rappresentazione di armonia, talento e rispetto di avversari e pubblico e della voglia di non accontentarsi mai, per poi arrivare quasi sempre alla vittoria. Ma è umano e la sua macchina ha mandato dei segnali. È importante che un atleta e una persona sappia sfruttare il proprio corpo e regolarsi di conseguenza misurando l’impegno”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione del Mondadori Academy Forum Orienta, presso la CEOforLIFE Clubhouse di Montecitorio, commentando la decisione di Sinner di chiudere la stagione anticipatamente. “Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, noi continueremo ad essere vicini a lui anche silenziosamente, così nella buona e nella cattiva sorte. È una piccola parentesi di una carriera già luminosa”, ha aggiunto.
mec/glb/gtr

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