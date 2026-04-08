Abodi “Figc A Malagò? La scelta sul presidente spetta alle componenti”





ROMA (ITALPRESS) – “Con Giovanni Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. È il presidente della fondazione Milano-Cortina, stiamo chiudendo il bilancio e stiamo vedendo di chiudere definitivamente in modo positivo visto che positiva è stata l’organizzazione, l’accoglienza e lo spettacolo, grazie anche al lavoro di Simico. Le scelte della Figc dipendono dalle componenti. Ognuno fa il suo mestiere, io cerco di fare il mio”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza di presentazione di Sport Missione Comune, parlando della possibile candidatura di Giovanni Malagò come presidente della Figc. Sull’ipotesi di un commissariamento dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il ministro dice: “È una facoltà che è nelle disponibilità del presidente del Coni, quindi sarà il Coni a valutare se ci sono i presupposti. C’è una data per le elezioni, io ho i miei convincimenti. Non mi interessa tanto chi sarà il presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non è stato fatto con il 98% del consenso”, ha aggiunto Abodi. Il ministro per lo Sport e i Giovani si è anche soffermato sul rapporto con il numero 1 della Lega Serie A, Ezio Simonelli. “Il rapporto è costante ma parliamo di programmi piuttosto che di persone da indicare. Quello che deciderà l’assemblea di Lega è sovrano e vale anche per le altre componenti”, ha spiegato in vista della riunione della Lega in programma il 13 aprile.

mec/ari/gtr