IN EVIDENZA

A2A-TEHA, dai data center possibile crescita del Pil fino al 15%

Di

Set 8, 2025


CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – La rapida espansione della connettività e l’adozione su larga scala di tecnologie digitali stanno generando una crescita senza precedenti nella domanda di dati da gestire ed elaborare, rendendo i data center infrastrutture strategiche. La sfida è riuscire a trasformare impianti altamente energivori – nel 2035 potrebbero raggiungere il 4% dei consumi elettrici globali, il 13% in Italia – in alleati della sostenibilità urbana. E’ quanto emerge da un rapporto realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A, presentato nell’ambito della 51ma edizione del Forum di Cernobbio. Sul fronte economico, lo sviluppo del settore in Italia potrebbe contribuire fino al 15% della crescita annuale del PIL nazionale.
xh7/fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Palermo nasce la Fondazione Montinaro, aiuterà ragazzi in difficoltà

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Zaia “Studenti sanno che la sfida della formazione segna loro futuro”

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Colosimo “Senza i giovani lotta alla mafia rischia dei passi indietro”

Set 8, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Dazi, Lollobrigida “Mercato Usa irrinunciabile, accordo è sostenibile”

Set 8, 2025
TOP NEWS

Incidenti sul lavoro: tre operai morti tra Sicilia, Lombardia e Piemonte

Set 8, 2025
TOP NEWS

Arrampicata, sulle Dolomiti un’Esperienza Airbnb con Stefano Ghisolfi

Set 8, 2025
TOP NEWS

Mattarella “In troppe aree del pianeta l’istruzione è un diritto negato”

Set 8, 2025