IN EVIDENZA

A2A, 52 mln di euro il valore economico generato in Sicilia nel 2024

Di

Dic 16, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – A2A ha rafforzato nel 2024 il proprio impegno per la transizione energetica, generando per la Sicilia un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 31 milioni – in aumento del 58% sul 2023 – sono stati destinati al tessuto economico locale attraverso ordini a fornitori. Quasi 34 i milioni di euro investiti in infrastrutture strategiche. Sono i principali numeri emersi a Palermo, durante la presentazione della quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia.
xd6/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Torino Poste Italiane accelera sulla svolta green

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

Emangiomi infantili, cosa sono e come trattarli

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

Accesso ai farmaci, sfida sempre più decisiva

Dic 16, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Unrae “Per il pacchetto Automotive Ue servono scelte chiare e senza rinvii”

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Fontana “Sulla pace sono un po’ più fiducioso”

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

A Torino Poste Italiane accelera sulla svolta green

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

Emangiomi infantili, cosa sono e come trattarli

Dic 16, 2025