A Washington una serata di gala per i 49 anni della NIAF

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation ha celebrato il suo 49º Anniversario con un Gala che si è tenuto il 26 ottobre a Washington. Un evento che ha onorato il contributo degli italo-americani agli Stati Uniti. Quest’anno, il Gala ha premiato diverse personalità per i loro successi, tra cui Carlo Cimbri, presidente di Unipol Gruppo e UnipolSai e Carlo Messina, Consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti speciali, tra cui: l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Jack Markell; l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il 56° Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. È stato anche celebrato il Friuli Venezia Giulia come la Regione d’Onore 2024, mettendone in mostra la ricca storia, la cultura e le opportunità economiche. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga era presente per mettere in evidenza le eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

sat/mrv