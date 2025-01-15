A Ventotene la prima Conferenza europea per la Libertà e la Democrazia

VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) – “Riconnettere la voce di chi ogni giorno lotta per la democrazia e per la libertà nei propri Paesi con quella delle istituzioni europee per costruire insieme l’Europa del futuro”. Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, promotrice della prima conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.Carlo Corazza, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, ricorda come “proprio da qui Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e tanti altri si siano battuti contro il nazifascismo e per gettare i semi di un’Europa federale, che superasse le guerre. Abbiamo voluto dare voce a chi oggi si batte per la libertà e i diritti”.

xa4/sat/mca2