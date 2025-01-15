IN EVIDENZA

A Ventotene la prima Conferenza europea per la Libertà e la Democrazia

Di

Set 15, 2025


VENTOTENE (LATINA) (ITALPRESS) – “Riconnettere la voce di chi ogni giorno lotta per la democrazia e per la libertà nei propri Paesi con quella delle istituzioni europee per costruire insieme l’Europa del futuro”. Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, promotrice della prima conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
Carlo Corazza, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, ricorda come “proprio da qui Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e tanti altri si siano battuti contro il nazifascismo e per gettare i semi di un’Europa federale, che superasse le guerre. Abbiamo voluto dare voce a chi oggi si batte per la libertà e i diritti”.

xa4/sat/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Uilp, Barbagallo “Determinati a sostenere persone con disabilità”

Set 15, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Stress e intestino: un legame che pesa sulla salute delle donne

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Lumsa University Africa Center, Bonini “Un ponte con il futuro”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

Set 15, 2025
IN EVIDENZA

A Ventotene la prima Conferenza europea per la Libertà e la Democrazia

Set 15, 2025