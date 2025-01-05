A Venezia il documentario “Anime di coraggio”





VENEZIA (ITALPRESS) – “Questo film è molto importante perchè è un grido di speranza per tutti quei giovani che vogliono riabbracciare alcuni valori in una società sempre più egocentrica e focalizzata sull’io”. A parlare è il regista del film “Anime di coraggio” Giorgio Ghiotto. Il Ministero della Difesa e la Marina Militare hanno presentato il documentario fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, alla presenza del Ministro Guido Crosetto.

“Anime di coraggio”, prodotto dalla Paparusso Communication, racconta la vita a bordo della nave Montecuccoli che si prepara ad affrontare un’ultima sfida: l’attraversamento del Mar Rosso per tornare nel Mediterraneo.

xr7/mgg/azn (video di Federica Polidoro)