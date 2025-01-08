IN EVIDENZA

A settembre 44mila assunzioni nel settore primario

Set 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il 16% delle imprese del settore primario prevede di assumere personale a settembre, per un totale di quasi 44mila posizioni offerte, il 3,6% in meno rispetto allo scorso anno. Per il trimestre settembre-novembre le opportunità previste sono, invece, poco più di 114mila, in linea con il 2024. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il settore delle coltivazioni ad albero registra un aumento della domanda rispetto all’anno precedente; in contrazione invece coltivazioni di campo, servizi connessi all’agricoltura e silvicoltura. Più stabili le aspettative di occupazione delle imprese impegnate nelle coltivazioni di serra, nell’allevamento e nelle aziende miste di coltivazione e allevamento. Non mancano le difficoltà nel reperire personale, che salgono al 43,7%: la principale motivazione è la mancanza di candidati disponibili. Difficili da trovare soprattutto meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili, ma anche allevatori e operai specializzati della zootecnia.
