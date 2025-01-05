IN EVIDENZA

A rischio i finanziamenti per la ricerca sull’HIV

Set 5, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Le nuove policy imposte dall’esecutivo americano agli enti di ricerca come lo US National Institutes of Health e lo US National Science Foundation stanno
determinando tagli ai progetti che vedono la collaborazione tra istituti statunitensi e europei. E’ il caso, ad esempio, di studi sull’HIV a cui collaborano i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, come spiega il professor Paolo Palma, responsabile di Immunologia Clinica e Vaccinologia del Bambino Gesù.
