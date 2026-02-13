IN EVIDENZA

A Palermo spento l’incendio in un capannone nella zona industriale di Brancaccio

Di

Feb 13, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, il personale VVF di Palermo ha effettuato 132 interventi e ne rimangono ancora una trentina in attesa di essere espletati. Inoltre, ieri alle 17.15 circa, numerose squadre sono state impegnate per un incendio che ha interessato un edificio a Palermo in via Pecorino. L’edificio è un archivio comunale in disuso. L’intervento è proseguito tutta la notte ed sono tutt’ora in corso le operazione di bonifica.

col3/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Realpolitik – Trump e l’Iran

Feb 13, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Tre bambini dalla Striscia di Gaza all’Ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Gioco d’azzardo, in Piemonte spesi 9.5 miliardi di euro nel 2024. Alessandria 2^ per spesa totale

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Realpolitik – Trump e l’Iran

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

A Palermo spento l’incendio in un capannone nella zona industriale di Brancaccio

Feb 13, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Tre bambini dalla Striscia di Gaza all’Ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Gioco d’azzardo, in Piemonte spesi 9.5 miliardi di euro nel 2024. Alessandria 2^ per spesa totale

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone