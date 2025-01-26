IN EVIDENZA

A Palermo notte europea ricercatori, Giacalone “Momento aggregativo”

Set 26, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Le attività che presentiamo si rinnovano di anno in anno. I gruppi sono sempre gli stessi, ma propongono cose nuove: le tematiche cambiano e così la linea di ricerca, che si adegua ai problemi stringenti dell’attualità. Non è un momento di aggregazione solo per gli studenti, ma anche per le famiglie e i più piccoli: siamo un’attrazione attesa dai bambini, che trovano nella scienza un campo di gioco bellissimo. 60 attività su 130 sono rivolte proprio ai più piccoli, che vengono qua sapendo che troveranno qualcosa e impareranno: per loro la ricerca assume una dimensione ludica”. Lo ha detto il docente Francesco Giacalone nella decima edizione della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Università di Palermo.

