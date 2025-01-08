IN EVIDENZA

A Palermo nasce la Fondazione Montinaro, aiuterà ragazzi in difficoltà

Set 8, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto proprio che la Fondazione nascesse in questo giorno, in occasione del compleanno di Antonio. Destinatari dell’iniziativa sono tanti bambini che hanno serie difficoltà economiche e altri che nascono con gravi patologie: vogliamo metterci a disposizione della gente che soffre”. Lo ha detto Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, in occasione della presentazione della Fondazione che porta il nome del marito.
La moglie del caposcorta di Falcone si sofferma poi sulla volontà di portare per un giorno la teca della Quarto Savona Quindici davanti al Teatro Politeama, anche qui in omaggio al ruolo che ha svolto: “Il nostro è un impegno che portiamo avanti da 33 anni: ci faceva piacere portare qui la teca, perché lì dentro ci sono tre poliziotti e vanno ricordati, quindi la Quarto Savona Quindici camminerà sempre con noi”.

