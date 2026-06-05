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A Palermo la festa blindata per il matrimonio di Dua Lipa

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Giu 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Entrano nel vivo a Palermo i festeggiamenti per le nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner, che si sono sposati a Londra. Attorno a piazza Sant’Anna l’area è completamente blindata. Dietro le transenne ci sono giovani e turisti che aspettano l’arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star. Nel capoluogo siciliano si tiene il primo party dei festeggiamenti: l’evento inizia nel cortile della Galleria d’Arte Moderna e poi i più di 200 invitati si sposteranno a Palazzo Gangi.
xd8/mgg/gsl

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