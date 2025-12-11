IN EVIDENZA

A Palermo il nuovo Biodiversity Gateway, Midiri “Contenti per il lavoro svolto”

Dic 11, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti per l’inaugurazione di questo luogo, che ha tante funzioni. È l’esito di un lavoro che ha visto Palermo protagonista del Centro nazionale della biodiversità. L’inaugurazione di questa struttura mette a terrà quanto fatto in tre anni di lavoro: più di 600 ricercatori, più di un migliaio di pubblicazioni e competenze multidisciplinari trovano oggi in questo luogo non solo uno spazio fisico dove scienziati e ricercatori potranno confrontarsi e fare attività di carattere scientifico, ma anche dove coinvolgere la popolazione sul tema della biodiversità”. Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine dell’inaugurazione del nuovo Biodiversity Gateway di via Archirafi ed è destinato a diventare il principale polo italiano per la biodiversità.

