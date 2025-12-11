IN EVIDENZA

A Palermo il Biodiversity Gateway, Fava “Fare informazione sul tema”

Di

Dic 11, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Questa è un’opportunità per condividere in maniera efficace quanto è stato fatto in tre anni di Pnrr sul tema della biodiversità. Condividere significa fare informazione, coinvolgere i cittadini, creare le condizioni per un’alta formazione in questo ambito, ma soprattutto trasferire le conoscenze sviluppate in opportunità lavorative presso start-up o realtà industriali del nostro paese: intendiamo proseguire nella ricerca e nell’innovazione di frontiera ad alto livello, laddove in Europa c’è un’attenzione altissima alla biodiversità”. Lo ha detto Fabio Fava, Consigliere del Ministero dell’Università e della Ricerca, a margine dell’inaugurazione del nuovo Biodiversity Gateway di via Archirafi ed è destinato a diventare il principale polo italiano per la biodiversità.

