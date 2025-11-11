IN EVIDENZA

A Napoli nasce l’associazione Parthenope per una giustizia più trasparente

Nov 11, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Creare una rete di competenze al servizio della magistratura e dei cittadini. E’ questo l’obiettivo di Parthenope, la nuova associazione che riunisce professionisti del settore medico-legale e giuridico, puntando a stabilire una metodologia comune tra le diverse specializzazioni della medicina forense e ad avvicinare il mondo scientifico alle istituzioni giudiziarie. Questo l’argomento al centro della tavola rotonda che si è svolta a Napoli sul ruolo sociale dei consulenti tecnici.
