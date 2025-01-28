IN EVIDENZA

A Milano prosegue il presidio pro-Gaza in Piazza della Scala

Set 28, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì è in corso in Piazza della Scala, a Milano, il presidio permanente promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB), che ha ribattezzato lo spazio “Piazza Gaza”. Accanto alle tende del sindacato, sono presenti quelle di associazioni palestinesi, Potere al Popolo e collettivi studenteschi come Cambiare Rotta e Osa. Le realtà coinvolte chiedono la fine dell’offensiva a Gaza, la sospensione dei rapporti economici e istituzionali con Israele e la tutela della Global Sumud Flotilla. USB sollecita inoltre il sindaco Sala e il Consiglio comunale a interrompere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv, come gesto concreto contro le violenze. trl/mca3

