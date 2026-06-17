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A Marina di Grosseto il Water Camp per 43 ragazzi tra sport e inclusione

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Giu 17, 2026


MARINA DI GROSSETO (ITALPRESS) – Due giorni tra mare, sport e inclusione sociale per contrastare la povertà educativa e offrire nuove opportunità di crescita. A Marina di Grosseto si è svolto il Water Camp promosso da Save the Children e Ferrero, attraverso il progetto Kinder Joy of Moving, con la partecipazione di 43 tra bambini e adolescenti. Guidati dalla campionessa olimpica Alessandra Sensini, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza a stretto contatto con il mare, cimentandosi in attività di vela, surf e altre discipline acquatiche, affiancate da giochi e percorsi educativi basati sul metodo Joy of Moving.

mgg/azn/sat/gtr

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