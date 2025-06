A. Fontana “Usa equilibratore in Medio Oriente, timore escalation”

MILANO (ITALPRESS) – “Il messaggio è sempre lo stesso: i valori non si toccano, l’amicizia non si tocca. Alla festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti mi auguravo che gli Stati Uniti mantenessero un ruolo forte e importante negli equilibri mondiali ed è stato accolto. L’intervento degli Stati Uniti in Iran ha ribadito come gli Stati Uniti voglia ancora assumersi il gravoso incarico di essere l’equilibratore di tutte le questioni internazionali”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’assemblea annuale per i 110 anni della Camera di Commercio Italoamericana in corso a Milano. In merito al rischio di un’escalation in Medio Oriente Fontana sostiene che “la preoccupazione è nata nel momento in cui l’Iran ha iniziato ad arricchire l’uranio oltre le quantità che potevano far pensare ad un utilizzo soltanto per questioni civili. Nel momento in cui l’Iran è diventato uno dei principali finanziatori di Hezbollah e sostenitore di Hamas, la preoccupazione forse doveva nascere in quel momento. Adesso si sta cercando di mettere una pezza a questa situazione”. Sui raid americani agli impianti nucleari iraniani, il governatore li ha definiti come un’azione sicuramente valutata, un’iniziativa che doveva essere presa in considerazione”. “È chiaro che il primo passo indietro lo deve fare l’Iran che non può pensare a questo punto di continuare a assumere questi atteggiamenti spocchiosi – ha aggiunto – Deve ribadire che effettivamente quello che è stato contestato era stato un loro errore e mettersi a disposizione per trovare una soluzione”.

xh7/trl/mca3

(ITALPRESS).