IN EVIDENZA

A Cernobbio dal 14 al 17 ottobre il Digital Innovation Forum

Di

Set 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il Digital Innovation Channel è un canale web tematico in formato video podcast ideato e prodotto da Micromegas Comunicazione nei propri studi di Roma in vista del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025 che si svolgerà a Cernobbio dal 14 al 17 ottobre. Nel percorso di avvicinamento all’evento, il canale contiene interviste ai partner, ai relatori e a esperti sulle tematiche di maggiore attualità su innovazione e trasformazione digitale del Paese. Ne parlano Antonio Franceschetti, Presidente del Cda di Fondazione Innovazione Digitale ETS, ⁠Ugo Moschella, Professore di Fisica e Matematica dell’Università Insubria, e ⁠Paolo Branchini, Dirigente di Ricerca INFN dell’Università RomaTre e Membro del Panel Quantum Technologies Coordination Group, intervistati dal giornalista Alessio Jacona.
abr/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 10/9/2025

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Foss, Cuccia “Nella nuova stagione proporremo novità assolute”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Foss, Rizza “Al via stagione ricca di appuntamenti”

Set 10, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 10/9/2025

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Foss, Cuccia “Nella nuova stagione proporremo novità assolute”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Foss, Rizza “Al via stagione ricca di appuntamenti”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Spreco alimentare, l’Ue fissa obiettivi vincolanti entro il 2030

Set 10, 2025