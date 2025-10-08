IN EVIDENZA

A Caivano smantellata una piazza di spaccio, sequestrato 1,2 kg coca

Di

Ott 8, 2025


CAIVANO (NAPOLI) – I Carabinieri della Compagnia di Caivano durante una perquisizione a tappeto degli ambienti comuni nel complesso popolare Parco Verde conosciuto anche come “Bronx”, hanno scoperto l’ennesimo luogo di smercio. Nell’androne condominiale di uno dei palazzoni, un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico. All’interno 16 panetti di cocaina: 1 chilo e 200 grammi di polvere ancora da tagliare. Sotto un corrimano di una rampa di scale ancora droga, 167 grammi di hashish e un proiettile calibro 22. In un sottoscala, invece, una piccola postazione di monitoraggio dell’area. Telecamere in HD puntate lungo le strade collegate ad un grosso monitor per intercettare l’arrivo delle forze dell’ordine e dare l’allarme ai pusher. Un concentrato di tecnologia servito a poco.

tvi/mca2
Fonte video: Carabinieri

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Vasta operazione antidroga nel Siracusano, 13 misure cautelari

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Arrestato a Lamezia Terme un ricercato per associazione mafiosa

Ott 8, 2025
Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

‘Festival Medical Humanities’: 6 giorni di eventi ad Alessandria tra cura, arte e comunità

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Vasta operazione antidroga nel Siracusano, 13 misure cautelari

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Arrestato a Lamezia Terme un ricercato per associazione mafiosa

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

A Caivano smantellata una piazza di spaccio, sequestrato 1,2 kg coca

Ott 8, 2025
Attualità Alessandrina Cinema Mostre

Castello di Piovera: la mostra ‘Cinemoda – Ruggenti Visioni’ fino a domenica 26

Ott 8, 2025 Raimondo Bovone